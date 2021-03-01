Konya tabip odası başkanı: Beş yaşındaki çocukta dahi mutasyonlu virüs görüldü

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentte günlük 350-400 corona virüsü vakasının görüldüğünü, vakaların bebeklerde bile tespit edildiğini söyledi. Çok sayıda mutasyonlu virüs vakası olduğunu vurgulayan Çetin, “Beş yaşındaki çocukta dahi görüldü” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nın illere göre vaka sayısı açıkladığı listede Konya, vaka sayısı yüksek olduğu için kırmızı listede yer alıyor.

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‘Aile ziyaretlerini sonlandıramadık’

Aşının bulunmasının insanları rehavete sevk ettiğine dikkat çeken Çetin şunları söyledi: ”Konya, maske ve mesafe kurallarına çok fazla duyarlı değil. Toplu organizasyonlar, en önemlisi de aile içi ziyaretleri sonlandıramadığımız için bugün kırmızı listedeyiz. Aşı olmazsa olmazımız. Fakat aşı yüzde yüz koruyucu değil. Mutasyonlu virüsün de çıkmasıyla iki kesim çok büyük zarar gördü.”

‘Kurala uymayan vebale giriyor’

Bunların ilkinin bir yıldır cansiperhane çalışan sağlık çalışanları olduğunu, maalesef salgının sonunu getiremediklerini belirten Çetin şöyle devam etti: “İkinci kesim ise küçük esnaf dediğimiz restoranlar, kafeler diğer işyerlerini kapattığımız belki okullar, okullara tedarik sağlayan esnafımızın işleri durma noktasına geldi. Kurallara uymayan insanların bu işleri kötüye giden esnafın vebaline girdiklerini farkında olsunlar.”

‘Hafta içi yasak saat 19:30’a çekilsin’

Şehir giriş ve çıkışların Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla yapılması gerektiğini ifade eden Çetin, hafta sonu kurallarına uyulmadığını söyleyerek şöyle konuştu: ”Konya’da vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymadığını görüyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılarak, hafta içi yasakları saat 19:30’a çekilmesini ve bu hususta ev ziyaretlerinin toparlanacağını ümit ediyoruz. “

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‘Yeni tedbirler gerek’

Çetin, mutasyonlu virüs tehlikesini ise şöyle anlattı: ”Hızlı bir şekilde de yayıldığını düşünürsek yeni tedbirler alma zamanı geldi. Ama eğitim gerçekten kanayan bir yara, okullar mutlaka açılmalı diye düşünüyoruz. Fakat tedbirleri alarak ve öğretmenlerimizi aşılayarak hem sağlık eğitiminin hem de normal eğitimin sürecine girmesini arzu ediyoruz. Konya’da mutasyonlu virüs vakası var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. Beş yaşındaki çocukta dahi görüldü.”