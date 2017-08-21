Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük ‘adalet talebi’ kitap oldu: Adaleti Yolda Arayanlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Mitingi’yle son bulan 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün öyküsü ‘Adaleti Yolda Arayanlar’ adıyla kitap oldu.
MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıla mahkum edilip apar topar tutuklanmış, hemen ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet talebiyle yürüyüşe çıkmıştı.
Yüz binlerce insanın katıldığı ‘Adalet Yürüyüşü’, Berberoğlu’nun dışında tüm olağanüstü hal uygulamaları ve tutuklama furyalarına karşı itirazın adresi haline gelmişti.
Kitapta, Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez’in adım adım izlediği yürüyüşte objektifine takılan özel fotoğraflar ve yürüyüşe katılarak destek veren isimlerin kaleminden çıkan yazılar, Kılıçdaroğlu’nun önsözüyle yer aldı.