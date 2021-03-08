Kılıçdaroğlu’ndan Koca’ya aşı sorusu: Distribütörün hangi giderini karşıladınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çin’den alınan Covid-19 aşısıyla ilgili, kamu bankalarının teminat mektubu vermediği bir firmayla Devlet Malzeme Ofisi’nin neden anlaşma yaptığını sordu.

Fotoğraflar: AA

Kılıçdaroğlu, aşı alınan Çinli şirketin Türkiye distribütörü Keymen İlaç’ın, gümrükte ücretsiz olduğu beyan edilen 1 milyon Covid-19 aşısını Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) tanesini 12 dolardan faturalandırdığını söylemişti.

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Daha önceki açıklamalarında Türkiye’nin Çin aşısını aracısız aldığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu’nu ‘ticari sırların deşifre etmek’ ve ‘aşı programını riske atmakla’ suçlamıştı. Çinli Sinovac’ın Türkiye distribütörü Keymen İlaç ise masraflarına karşılık Sinovac’ın aşıları kendilerine bedelsiz verdiğini kaydetmişti.

‘Neyin masrafı?’

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Masraflarınızı Devlet Malzeme Ofisi’nden niye alıyorsunuz, Sinovac karşılasın” derken, “12 milyon dolar neyin masraf karşılığı” diye sordu.

CHP lideri şöyle konuştu: “Devlet Malzeme Ofisi ile Sinovac görüştü, aracı yok deniyor. Oysa anlaşma Keymen ile yapılıyor. 1 milyon doz aşı ücretsiz geliyor. Ama Keymen Devlet Malzeme Ofisi’ne 12 milyon dolarlık fatura kesiyor. Firma bedelsiz aldığı 1 milyon dozluk aşıyı 12 milyon dolara DMO’ya fatura ederken ‘Ben masraflarımı karşılamak için aldım’ diyor. Masraflarınızı Devlet Malzeme Ofisi’nden niye alıyorsunuz, Sinovac karşılasın. Çünkü Sayın bakana göre siz aracı değil, distribütörsünüz. Kamu bankalarının teminat mektubu bile vermediği bir firmayla Devlet Malzeme Ofisi neden anlaşma yapıyor? ‘Kılıçdaroğlu devlet sırrını açıkladı’ diyor. Herkesin bildiği bir konunun, neresi devlet sırrı? 12 milyon dolar, neyin masraf karşılığı?”

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Koca’ya yanıt

Kılıçdaroğlu, kendisinin aşı programını riske attığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca’ya da şöyle yanıt verdi: “Sayın bakan açıklamasında ‘Bedava aşı yok’ diyor. İyi de bunu anlaşmaya, gümrük beyanına biz mi yazdık? ‘Distribütör – aracı firma’ ayrımı da yapıyor. Ama Keymen firması geçen gün yaptığı açıklamada ‘1 milyon doz aşı Sinovac firmasının talebiyle, bedelsiz olarak şirketimize gönderilmiştir. Bu aşının karşılığı, bahsedilen tüm bu giderler için kullanılmıştır’ dendi. Bırakın Covid aşısı gibi hayati bir meseleyi, siz yaptığınız hangi alışveriş için distribütörün giderlerini karşıladınız? Yapılan her açıklama, onları yeni bir çıkmaza sokuyor, çünkü doğruları konuşamayacak bir noktadalar.”