Kılıçdaroğlu rahat: Hukukun kırıntısı kaldıysa seçim iptal edilmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da seçim iptalinin yaşanmayacağını söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ çağrısına “Ülkenin önünü tıkayan onlar” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın aktardığına göre, bir grup gazeteciyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) Yargıtay ve Danıştay’dan gelen hakimlerin bulunduğunu söyledi.

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İstanbul’daki seçim için “Türkiye de hakimler var ise iptal edilmez…” diyen Kılıçdaroğlu, benzer konularda daha önce verilen kararların bulunduğunu dile getirdi. CHP lideri şöyle devam etti: “İptal edilmeyecek ki sokak hareketlensin. Arzu edenler olabilir. Hukukun kırıntısı kaldıysa iptal edilmez. İptal edilecek bir durum yok. Bir sayıldı, iki sayıldı, her şey yapıldı. Hiçbir seçimde yapılmayan tüm yollar denendi. Her yolun sonunda da İmamoğlu çıktı. Nesini iptal edilecek? Niye iptal edilsin?”

‘Kadrolaşma yok, liyakat var’

Belediyeleri denetleyen, Sayıştay gibi merkezi bir yönetim olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın geçmişte kendi belediyelerini denetlemediğini dile getirdi.

Belediyeye gitmeden maaş alanlara dair bir bilgi gelmediğini aktaran Kılıçdaroğlu, hukuk içinde denetim olacağını aktardı. CHP lideri, “Yolsuzluğa tabii ki izin vermeyeceğiz. Ama denetim olacaksa uzmanı gelecek” dedi.

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Belediye başkanlarının “Enkaz devraldık” edebiyatı yapmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, “‘Kadrolaşma, liyakat esas alınacak’ dedik. Başarılı bir genel müdür var ise ‘Eskiler atadı, görevden alayım’ mantığı doğru değil. Liyakat ile değil torpille gelmiş, birinin yakını ise doğal olarak gidecektir, gitmesi de gerekir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ çağrısına dair şunları söyledi: “Türkiye milli konularda ittifak yapmak zorundadır. İttifak arayışında olanlar yönetenlerdir, onların olması lazım. İttifakın önünü tıkayanlar kim? Onlardır. Bizler değiliz.”

CHP lideri, erken seçim istemediğini dile getirdi.