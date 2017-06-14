Kılıçdaroğlu ‘adalet yürüyüşü’nü anlattı: Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından yarın Ankara’dan İstannbul’a yürüyeceklerini söyledi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yarın Ankara’daki Güvenpark’ta saat 11.00’de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

‘Adalet yürüyüşü’

CNN Türk’teki ‘Ne Oluyor?’ programında canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, eylemin detaylarını paylaştı.

“Sabır, sabır, sabır…. Artık sabredecek bir şey kalmadı, Türkiye elden gidiyor, devletin çivisi çıktı” diyen Kılıçdaroğlu, yaptıkları şeyin toplumu bilgilendirmek olduğunu, bunu da direnerek yapacaklarını kaydetti.

CHP lideri, ‘Adalet yürüyüşü’ne dair şu bilgileri verdi: “Elimde sadece ‘Adalet’ yazan afiş olacak. Yürüyeceğim. Bıçak kemiğe dayandı. Adalet sağlanıncaya kadar yürüyeceğim. Güvenpark’tan başlayacak, (Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu) İstanbul Maltepe Cezaevi’ne yürüyeceğiz. Kaç gün sürer bilmiyorum. Durmadan yürüyeceğiz.”

Yürüyüşlerinin cezaevinde bitmeyeceğini, ‘adalet tescil edilinceye kadar süreceğini’ ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bu herkese açık bir yürüyüş. Gelenler asla provokasyona teslim olmayacaklar. Adalet için yürüyeceğiz, sırtı kalınlar için yürümüyoruz. Onlar için engel yok. Biz garibanlar için yürüyoruz. OHAL nedeniyle izin verilmezse eğer, yasaklasalar da biz yürüyeceğiz. Bütün dünya görür. Bir ülkenin ana muhalefet lideri yürürse bu bütün dünyada haberdir” diye konuştu.