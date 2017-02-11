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KHK ile ihraç edilen Prof. Kaboğlu: Öldürseler daha az etkileyici olur

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, KHK’ların haysiyet kırıcı olduğunu belirterek, tüm haklarından yoksun kaldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Hilal Köse’ye konuşan Kaboğlu, ihraç uygulamalarının hukuk ve insan hakları ile bağdaşmadığını belirterek, “Üstelik, ağırlıklı insan hakları alanında çalışan biri olarak, KHK uygulamalarına tanık olunca, adeta ‘tarihsel ve toplumsal bellek silinmesi’ eşiğine gelindiği algısı doğmuyor değil. Dahası, Türkiye toplumunun kazanımlarına ve birikimine hakaret olarak da görülebilir” dedi.

‘Haysiyet kırıcı’

İhraç edilmesini ‘haysiyet kırıcı’ ve ‘insan onurunu zedeleyici’ diye niteleyen Kaboğlu, “Böyle bir işlemi tesis edenler, muhatabı, daha doğrusu ‘düşmanı’ kurşunlayıp öldürseler, daha az etkileyici olur” diye konuştu.

‘KHK’lar geri alınmalı’

KHK’larla ihraç edilenlerin bir şekilde geri dönmesindense KHK’ların geri alınması gerektiğinin altını çizen Kaboğlu, hükümet yetkililerinden peş peşe gelen “Yanlışlık varsa düzeltilir” türünden açıklamaların kabul edilemeyeceğini söyledi: “Uygulama şöyle bir izlenim yaratıyor: Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Başkanlığı’nda bir kez toplanıyor. İlerleyen gün ve haftalarda, birçok KHK çıkarılıyor. Bu uygulama, anayasaya açıkça aykırıdır. Bu uygulama, yetki kullanımının siyasi makamlardan idari bürokrasiye kaydırıldığı yönünde ciddi kuşkular yaratmaktadır…”

‘Bütün haklarımdan yoksun kalıyorum’

İhraç uygulamasını nitelemek için hukuki bir deyim bulamadığını kaydeden Kaboğlu, hissettiklerini şu sözlerle özetledi: “KHK altında imzası bulunan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar, büyük bir olasılıkla, ‘darbe kararnamesi’ne eklenen listede adımın bulunduğundan haberdar değil; ama bu düzenleme, beni, ulusal ve uluslararası alanda bütün haklarımdan yoksun kılıcı sonuçlar doğuruyor.”

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KHK ile ihraç edilen Prof. Kaboğlu: Öldürseler daha az etkileyici olur

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, KHK’ların haysiyet kırıcı olduğunu belirterek, tüm haklarından yoksun kaldığını söyledi.

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