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Yaramazlara biraz batar!

KHK ile ihraç edilen Prof. İslam: Doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz

OHAL kapsamında çıkartılan son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 330 akademisyen arasında yer alan Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihangir İslam, doğru bildiğini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre ‘başörtüsü krizi’ ile gündeme gelen eski vekil Merve Kavakçı’nın eşi ve Has Parti yöneticilerinden İslam,  sadece son KHK ile değil, 90’lı yıllarda da üniversiteden atıldığını belirterek, “Niye atıldım. Sistematik işkenceye karşı çıktım. Kürt sorununda özgürlük çizgisini savundum ve başörtüsünü savundum” dedi.

O dönem yargı kararıyla göreve döndüğünü ancak bunun şu anda ümkün olmadığını kaydeden İslam, “Emeğimizle biriktirdiklerimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Ama doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İhracının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan İslam, “Söz veriyorum, diz çökmeyeceğim. İnandığım gibi yaşayacak ve hayata aynı tempoyla devam edeceğim. Allah’a verilmiş sözüm var” diye yazmıştı.

İslam, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenlerin hedef gösterilmesinin ardından onlara destek amacıyla yazılan ikinci destek bildirisinin imzacıları arasında yer alıyordu.

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