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‘Altın Testere’ ödülü Cengiz Holding’e: Kenti ve doğayı en çok tahrip eden şirket

 

Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) kenti ve doğayı en çok tahrip eden şirketleri aday gösterdiği ‘Altın Testere’ ödülüne Cengiz Holding ‘layık görüldü.’ Ödül töreni 11 Mart’ta holding binası önünde yapılacak.

Oylamaya göre en çok oyu alan ikinci şirket Nurol İnşaat, üçüncü ise Ağaoğlu Şirketler Grubu oldu.

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” diyen Mehmet Cengiz’in başlıca projeleri arasında İstanbul 3’üncü havalimanı, 3’üncü Cerattepe altın madeni, Akkuyu Nükleer Santrali, Karabiga Termik Santrali, Yusufeli Barajı ve HES, Ilısu Barajı ve HES, İstanbul Maltepe Dolgu Projesi ve Hüseyin Avni Paşa Korusu yer alıyor.

KOS kazananı, “Şaşırdık desek yalan olur elbette. Her geçen gün yeni bir yağma projesiyle adını duymaya alıştığımız, adı ‘ülkenin sahibi’ne çıkmış Cengiz Holding oylamaya katılan yaşam dostlarının da takdiriyle bu toprakların gördüğü en acımasız girişimci, yatırımcı ve müteahhit olarak açık arayla bir Altın Testere’yi hak etti!” sözleriyle duyurdu.

Ödül töreni, 11 Mart cumartesi günü 13.30’da Cengiz Holding’in Altunizade’de bulunan holding binası önünde yapılacak.

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