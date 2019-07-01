Kent-rant araştırmalarının el kitabı olacak: Kamusal veriye ulaşım rehberi

Gazeteci Elif İnce tarafından hazırlanan kamusal veriye ulaşım rehberi tüm yurttaşların kamusal verilere ulaşmasını kolaylaştıracak ve ihalelerin kime ne kadara gittiği gibi ‘rantsal’ konulardan hava kalitesi ve koruma altındaki doğal alanlar gibi ‘çevresel’ konulara yanıt arayanlara yardımcı olacak.

Görsel: Ekoloji Kolektifi

Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlanan ‘Kent ve Ekoloji Araştırmaları için İnternetten Kamusal Veriye Ulaşım Rehberi’ yurttaşları internette devlet kurumlarına ait, kamuya açık ve içinde arama yapılabilen birçok veri tabanı konusunda bilgilendiriyor.

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Rehberde anlatılan kaynakları kullanarak herhangi bir vatandaş bir ‘şirketin ortaklarını ve sermayesini, bir ihalenin hangi şirkete ne kadar tutara verildiğini, bir termik santralin lisans başvurusunun durumunu, yaşadıkları ilin güncel hava kalitesi değerlerini, fay hatlarının yerlerini, belediyesinin neye bütçe ayırdığını, civarında korunan doğal alanlar ve tescilli kültür varlıklarını, hatta en yakındaki anıt ağacın yerini, yaşını ve türünü’ öğrenebiliyor.

Gazeteci Elif İnce’nin de katılımıyla yarın Columbia Global Centers İstanbul ofisinde saat 18:00-20:00 saatlerinde rehberin basına tanıtımının da yapılacağı toplantıda bu kaynakları sıkça kullanan bir gazetecinin deneyimleri ve kaynaklardan en kullanışlı olanlarla ilgili özetler paylaşılacak, ayrıca rehber ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ekoloji Kolektifi’nden yapılan açıklamada sadece mesleki olarak bu konularla ilgilenenler değil, merak duygusunu önemseyen herkese çağrı yapıldı: “Devletlerin, kurumların bilgiye erişimi kısıtlamaya çalışması, hiçbir veriye ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Kamusal veri kaynaklarını, bilgiye ulaşma yollarını ve haklarımızı bilmek, bunları kullanmak ve geliştirilmesini talep etmek, kurumlar üzerinde bu yönde baskı oluşturmak önemli. Bu meselelerle sadece mesleki olarak ilgilenenleri değil, çevresini keşfetmek isteyen ve merak duygusunu önemseyen herkesi bekliyoruz!”

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Rehberin dijital versiyonunu https://bit.ly/31XeOVl adresinden indirebilirsiniz.