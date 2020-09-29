Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karantinayı ihlal edip, markete giden ‘corona’ hastası yurda yerleştirildi

Afyonkarahisar’da ‘corona’ testi pozitif çıkan kişi karantinayı ihlal edip markete giden kişi yurda gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Şuhut ilçesinde oturan ve testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Osman S., evinin yakınındaki markete giderek alışveriş yaptı.

Reklam

Osman S.’nin ‘corona’ hastası olduğunu öğrenen market çalışanı, durumu polise bildirdi.

Markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Osman S.’ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

Osman S. sağlık ekipleri yardımıyla karantina sürecini tamamlaması amacıyla Afyonkarahisar Tınaztepe Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. 

Reklam

SON HABERLER

Düğünde 20 ferdine virüs bulaşan aile: Toplumu bir araya getirmeyelim

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Sarı ailesinin 20 ferdine katıldıkları düğün sonrasında virüs tanısı kondu. Halis ve Hasan Sarı kardeşler dokuz gün arayla hayatını kaybetti. Ailenin hayatta kalan üyeleri, kalabalık buluşmalardan uzak durulması ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda toplumu uyardı.

Kurum: Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde yüzülmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.

Erdoğan: Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi’ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki taraflara, “Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim” çağrısı yaptı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...