Karantinayı ihlal edip, markete giden ‘corona’ hastası yurda yerleştirildi

Afyonkarahisar’da ‘corona’ testi pozitif çıkan kişi karantinayı ihlal edip markete giden kişi yurda gönderildi.
Şuhut ilçesinde oturan ve testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Osman S., evinin yakınındaki markete giderek alışveriş yaptı.
Osman S.’nin ‘corona’ hastası olduğunu öğrenen market çalışanı, durumu polise bildirdi.
Markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Osman S.’ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.
Osman S. sağlık ekipleri yardımıyla karantina sürecini tamamlaması amacıyla Afyonkarahisar Tınaztepe Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.