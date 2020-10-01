Kaos GL’den çeviri sözlüğü

Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), ‘LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü’nü yayınladı.

Deniz Gedizlioğlu tarafından hazırlanan Türkçe-İngilizce sözlükte, LGBTİ+ hakları alanında kullanılan İngilizce 103 kavram ile bunların Türkçe açıklamalarına yer verildi.

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Sözlük, derneği internet sitesinde PDF formatında ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Çevirmen Deniz Gedizlioğlu, giriş yazısında sözlüğün hazırlanma gerekçesini şu sözlerle açıklıyor:

“Kültürel araştırmalar disiplininin kurucularından Stuart Hall, ‘Anlam, şeylerin nasıl olduğuna değil, nasıl anlamlandırıldığına bağlıdır’ derken, anlamın yalnızca değişken özelliğine değil, aynı zamanda bu anlamlandırma işinin ciddi bir güç savaşının sahnesi olduğuna işaret eder. LGBTİ+’ların sözüne kulak vermek konusunda kolaylaştırıcı olmayı uman bu sözlükte ise birçok kavramın anlamının bilinçli olarak muğlak bırakıldığı, hatta kimi zaman birbiriyle çelişkili görünen anlamları bir arada barındırdığı dikkati çekecektir. Bu, LGBTİ+ hareketinin hakiki bir sistem eleştirisine sahip olduğunun güçlü bir göstergesidir. Zira bu hibrit dil yoluyla bir yandan kendisini modern politik sahnede konuşan bir özne olarak kurarken bir yandan da ‘Bu, budur ve şu değildir’ diyerek dilde her bir varlığın sınırlarını çizmek ve aralarındaki ilişkileri düzenlemek isteyen bütün bir modern tahakküme direnmektedir. Bu yanıyla LGBTİ+ hareketinin dili her zaman biraz eksik, biraz çelişkili, ancak şüphesiz ki sorgulayıcı, bozucu ve yaratıcı olacaktır. Kulak vermeniz dileğiyle.”