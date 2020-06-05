Kanal İstanbul güzergahında yabancılara 791 bin metrekare arsa satılmış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Kanal İstanbul projesi çevresinde yabancı şirketlerin toplam 791 bin metrekare arsa aldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Kurum, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın soru önergesine yanıt verdi.

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Karabat, bahsedilen bölgede bazı tapu kayıtlarının gizli olup sorgulanamadığını belirterek, buradaki arazilerle ilgili kamuoyunda bazı kaygılar oluştuğunu ifade etti.

Karabat bu kaygıları dikkate alarak Kurum’a şu soruyu yöneltti: “2015 yılından beri Kanal İstanbul güzergahında Arap TV’lerinde emlak satışına yönelik reklam yoğunluğu dikkat çekmektedir. Kanal İstanbul güzergahında özellikle Arap şirketlere ait arazi miktarı ne kadardır? Bu araziler ne zaman el değiştirdi?”

Kurum şu yanıtı verdi: “Türkiye’de kurulmuş olan yabancı sermaye şirketler Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edinmiştir. Veri paylaşımında herhangi bir sakınca görülmesi veya gizleme yapılması değil sadece hizmetin sunumunda platform değişikliği yapılması söz konusudur. Tapu ve kadastro verileri sadece belediyeler ile değil kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu kurumlarıyla paylaşılmakta olduğundan kayıtların gizlenmesi mümkün değildir”