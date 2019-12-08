Kadın Meclisleri’nin Kadıköy’deki eylemine polis müdahalesi

İstanbul’da Kadın Meclisleri’nin düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.
Şili’deki feminist grup Las Tesis’in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yaptığı danslı eylem dünya çapında ses getirmişti.
Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla birçok kadın bugün Kadıköy’deki iskele bölgesinde toplanarak eylem yapmaya başladı. Ancak polis gruba izin vermedi. “Dağılın” anonsunun ardından dağılmayan gruba müdahale edildi.
Grup, müdahalenin ardından Kalkedon Meydanı’na doğru yürüdü. Kadın Meclisleri, biber gazının da kullanıldığı müdahale sırasında meclisin genel sekreteri Fidan Ataselim ve temsilci Ayşen Ece Kavas’ın gözaltına alındığını bildirdi. DHA, toplamda yedi kişinin gözaltına alındığını yazdı.