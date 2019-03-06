Kadın istihdamı düşüyor: Her 10 kadından sadece üçü çalışıyor, kayıt dışı da yüksek

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) hazırladığı ‘Kadın emeği raporu’nda kadınların çalışma hayatında yaşadığı eşitsiz koşullara yer verildi. Raporda kadınların erkeklere oranla daha az kazandığı vurgulandı.

TÜİK, OECD, ILO, ÇSGB ve İŞKUR verilerinden yararlanılan rapora göre, 2017 yılında her 10 kadından sadece üçü istihdam içerisinde yer aldı.

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Raporda öne çıkan veriler şu şekilde:

* 2018 yılının kasım ayında ise kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29.1 oldu.

* Avrupa Birliği, ülke ortalamalarında kadın istihdam oranı yüzde 45.9, OECD üye ülkelerinde ise yüzde 44.4.

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* Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 18.5, erkeklerde ise yüzde 12.6.

* 2018 yılında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57.7 artış gösterdi. Bir önceki yılın aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 29 bin 631 iken, 2018 yılı aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 17 bin 106 kişi artarak 46 bin 737’ye ulaştı.

* 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışılığı da oldukça yüksek.

* Ekonomik krizin patlak verdiği 2018 yılında ise kadınların işsizlik düzeyinin arttığı görülüyor.



