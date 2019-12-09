Kadıköy’deki Las Tesis eyleminde gözaltına alınan kadınlar serbest

İstanbul’da Kadın Meclisleri’nin eyleminde gözaltına alınan kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: @kadinmeclisleri

Şili’de kadına şiddete dikkat çekmek için feminist grup Las Tesis’in danslı protestosunun bir benzeri Kadıköy ilçesinde yapılmak istenmiş, eylem başlamasından kısa süre sonra polis müdahalesi gelmişti. Yedi kişinin gözaltın alındığını belirten valilik ise eylemde atılan “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan” sloganının suç olduğunu ifade etmişti.

Reklam

Kadın Meclisleri, gözaltına alınan kadınların emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu adliyesine götürüldüğünü duyurdu.

Arkadaşlarımızı serbest!



Kadınların mücadelesini durduramayacaksınız.



Onlara rağmen durmayacağız,

Kadın Cinayetlerini Durduracağız! pic.twitter.com/EgIA2S0huF — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) December 9, 2019

Kadınlar, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme de talebi kabul ederek kadınların serbest bırakılmasına karar verdi. Serbest bırakılan kadınları adliye önünde çok sayıda kişi karşıladı. Gözaltına alınanlar arasında meclisin genel sekreteri Fidan Ataselim de bulunuyordu. Serbest bırakılanlar haftada bir imza vermek zorunda.

Reklam

Arkadaşlarımız adli kontrolle serbest. Yalnız şunu bilmemiz lazım: Aslında yine cezalandırıldık. Haftada bir imza, insan özgürlüğüne konulan ağır bir tedbirdir. Tüm bunlar zaten hiç yaşanmaması gerekirdi. Bunu hiç unutmayalım ve mücadelemize daha güçlü devam edelim #LasTesis pic.twitter.com/r1Rwhno5CR — Tuba Torun (@avtubatorunn) December 9, 2019

Kadınların avukatlığını yapan Tuba Torun, gözaltına alınanlara ifadelerinde ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘devlet ve kurumlarını aşağılama’ ve ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçları yöneltildiğini duyurdu.

Öte yandan yaşı küçük olan erkek çocuğu da adliyeye çıkarılmadan emniyetten serbest bırakıldı.