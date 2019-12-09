Kadıköy’deki Las Tesis eyleminde gözaltına alınan kadınlar serbest

İstanbul’da Kadın Meclisleri’nin eyleminde gözaltına alınan kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şili’de kadına şiddete dikkat çekmek için feminist grup Las Tesis’in danslı protestosunun bir benzeri Kadıköy ilçesinde yapılmak istenmiş, eylem başlamasından kısa süre sonra polis müdahalesi gelmişti. Yedi kişinin gözaltın alındığını belirten valilik ise eylemde atılan “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan” sloganının suç olduğunu ifade etmişti.
Kadın Meclisleri, gözaltına alınan kadınların emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu adliyesine götürüldüğünü duyurdu.
Kadınlar, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme de talebi kabul ederek kadınların serbest bırakılmasına karar verdi. Serbest bırakılan kadınları adliye önünde çok sayıda kişi karşıladı. Gözaltına alınanlar arasında meclisin genel sekreteri Fidan Ataselim de bulunuyordu. Serbest bırakılanlar haftada bir imza vermek zorunda.
Kadınların avukatlığını yapan Tuba Torun, gözaltına alınanlara ifadelerinde ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘devlet ve kurumlarını aşağılama’ ve ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçları yöneltildiğini duyurdu.
Öte yandan yaşı küçük olan erkek çocuğu da adliyeye çıkarılmadan emniyetten serbest bırakıldı.