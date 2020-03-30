Johnson&Johnson: Deneysel ‘corona’ aşısının testine eylüle kadar başlanacak

ABD merkezli kozmetik ve tıbbi malzeme şirketi Johnson&Johnson, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19’a karşı deneysel aşının denemelerine eylüle kadar başlanacağını ve aşının 2021 başında acil durumlarda kullanımı için ruhsatlandırılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Şirketin açıklamasında, ABD’deki aşı araştırmasına ortak fon sağlamak için ABD Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu’yla birlikte 1 milyar dolardan fazla (yaklaşık 6 milyar 580 milyon lira) yatırım yapıldığı belirtildi.

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Johnson&Johnson, Ebola salgınına karşı ürettiği deneysel aşıda kullandığı teknolojilerle Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye başladığını ocak ayında açıklamıştı.

Birçok uzman Covid-19’a karşı güvenilir bir aşının ancak bir yıla yakın sürede geliştirilebileceğini öngörüyor.