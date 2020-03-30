Johnson&Johnson: Deneysel ‘corona’ aşısının testine eylüle kadar başlanacak

ABD merkezli kozmetik ve tıbbi malzeme şirketi Johnson&Johnson, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19’a karşı deneysel aşının denemelerine eylüle kadar başlanacağını ve aşının 2021 başında acil durumlarda kullanımı için ruhsatlandırılacağını açıkladı.
Şirketin açıklamasında, ABD’deki aşı araştırmasına ortak fon sağlamak için ABD Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu’yla birlikte 1 milyar dolardan fazla (yaklaşık 6 milyar 580 milyon lira) yatırım yapıldığı belirtildi.
Johnson&Johnson, Ebola salgınına karşı ürettiği deneysel aşıda kullandığı teknolojilerle Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye başladığını ocak ayında açıklamıştı.
Birçok uzman Covid-19’a karşı güvenilir bir aşının ancak bir yıla yakın sürede geliştirilebileceğini öngörüyor.