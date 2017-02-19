İzmir’de ‘FETÖ’den açığa alınan doktor intihar etti

‘FETÖ’ iddiasıyla açığa alınan biyokimya asistanı doktor, hastanenin 10’uncu katından atlayarak intihar etti.

Dr. Orhan Çetin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevliyken, geçen cuma günü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Bunun üzerine bunalıma giren Çetin, görev yaptığı hastanenin 10’uncu katından atlayarak ağır yaralandı. Hastanedeki müdahalenin ardından kurtarılamayan Çetin, yaşamını yitirdi.

Çetin’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmak başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, “Adı her ne olursa olsun, bu vatana ihanet edenler mutlaka cezalarını çekmeli. Ancak ihanet noktasında olmayan, yasal çerçeve içinde iş ve işlem yapan insanların, hukuki süreç tamamlanmadan hain olarak nitelendirilmesi ve cezalandırılması vicdanlarda derin yaralar açmakta, travmalar oluşturmaktadır. Devlet olarak görevimiz insan kaybetmek değil, insan kazanmaktır” dedi.