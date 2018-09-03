İYİ Partili Fatih Mehmet Şimşek ‘ikinci kez’ istifa etti!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şimşek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Geçen günlerde basında Şimşek’in istifa ettiğine dair haberler yer almıştı. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Şeker’in istifa etmediğini açıklamıştı.

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Şeker’in vekillerin bulunduğu WhatsApp grubundan “Kader hükmünü icra etti bize de kazaya rıza verip yola revan olmak düştü. Cümleten Allaha ısmarladık. Hoş kalın, hoşça kalın” mesajını paylaşarak ayrıldığı da ortaya çıkmıştı.

Twitter üzerinden dün paylaşım yapan Şeker, istifa ettiğini duyurdu.

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Değerli dostlar İyi Parti’den istifa ettim. Genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendi’ye ve cümle dostlara medyûn-ı şükran olduğumu bir vicdan borcu olarak ifade etmek isterim…İlave etmek istediğim hususlar ektedir… pic.twitter.com/8y4HUQdtnY — Fatih Mehmet Şeker (@fatihmseker) September 2, 2018

Şeker’in istifasıyla İYİ Parti’nin vekil sayısı 40’a düştü.

Daha önce de yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz MHP’ye geçmişti.

Şimşek’in başka bir partiye geçip geçmeyeceği bilinmiyor.