‘İtinayla tez yazılır’: 20 bin TL’yi gözden çıkarana iyi bir doktora, lisans daha da ucuz

‘Akademik danışmanlık’, ‘bitirme projesi danışmanlığı’, ‘tez danışmanlığı’ adı altında parayla yazılan ‘naylon’ lisans tezlerinin fiyatı iki ila üç bin, yüksek lisans tezlerinin ise üç ila on bin TL arasında değişiyor.

Habertürk’ten Yusuf Doğan’ın haberine göre, ‘parayla tez yazma’ sektörünün büyüklüğü, kayıt dışı olduğu için tam olarak bilinemese de sürekli artan özel üniversite sayısıyla beraber naylon tezlerin öğrenciler arasında giderek daha da yaygınlaştığı belirtiliyor.

Özellikle özel üniversitelerin etrafındaki kırtasiyelerin ve fotokopi merkezlerinin bu işin merkezinde olduğu ve sektörün internet ortamına kaydığı ifade ediliyor.

‘Tez danışmanı’ adı altında hizmet veren kişiler, alanlarına göre özel ekipler ve veri tabanlarıyla çalışırken, çalışma gruplarında akademisyenler de bulunuyor.

Doktora için 20 bin TL

Araştırmaya göre, lisans tezlerinin fiyatı iki ila üç bin, yüksek lisans tezlerinin ise üç ila on bin TL arasında değişiyor. Doktora ve doçentlik tezlerinde ise bu rakam 2o bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Anket çalışması, çeviri, yabancı kaynak kullanımı ve teslim süresi tezin son fiyatını etkileyen unsurlar arasında.