İstanbul’a yeni önlemler yolda: Uzaktan çalışma ve toplu taşıma düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vakalarının yüzde 40’ının görüldüğü İstanbul’da yeni önlemlerin alınacağı sinyalini verdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sağlık bakanı, bugün İstanbul valiliğinde vali ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek yeni önlemleri görüştü.

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Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Koca, PCR testi pozitif çıkanlardan, temaslılarını eksiksiz bildirmesini istedi.

Kentteki 28 ilçede vaka sayısındaki artışın yüzde 50’nin üzerinde olduğunu aktaran sağlık bakanı, “Toplu taşımada risk devam ederse mücadelede başarılı olamayız” diye konuştu.

Riskin mevsim şartları nedeniyle giderek artacağını belirten Koca, semt pazarlarının ve alışveriş mekanlarının riskli olduğunu dile getirdi.

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Sağlık bakanı şunları söyledi: “Toplantıda otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir. Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.”