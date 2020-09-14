İstanbul Tabip Odası’ndan eylem: Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, tükeniyoruz

İstanbul Tabip Odası planladıkları eylem haftası kapsamında yarın “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, tükeniyoruz” çağrısıyla temsili bir yürüyüş düzenleneceğini duyurdu.

Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası

12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi önünden başlayacak temsili yürüyüş Haseki EAH Poliklinikler binası önünde son bulacak.

Reklam

18 Eylül’e kadar ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, hayatını kaybeden vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının anısına tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takarak çalışılacak.

17 Eylül günü de 12.30-13.30 arasında bir dakikalık saygı duruşu ve anma etkinliği planlayan oda meslektaşlarına şu sözlerle çağrıda bulundu: “Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan Covid-19’dan hayatını kaybediyor.”

Covid-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini talep eden tabip odası “Salgın sürecinin bugüne kadar olan yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz” dedi.

Reklam

Yönetim kurulunun duyurusu “Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan, her gün hatırlatmaya devam edeceğiz” sözleriyle son buldu.