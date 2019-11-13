İstanbul için tiyatro zamanı: İKSV’nin 23’üncü festivali bugün başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali, bugün başlıyor. 1 Aralık tarihine kadar devam edecek olan festival, Türkiye ve dünyadan 78 oyun ve gösteriyle sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl 23’üncü kez düzenlenen festivalin programında yurt dışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğu yer alıyor.

Fotoğraflar: İKSV

Festivalde, ayrıca, Yeditepe Üniversitesi desteğiyle hazırlanan ‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler düzenleniyor.

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‘Hayat ters yüz’

Festivalin bu yılki konsepti ‘hayat ters yüz’ olarak belirlendi. Sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programda “Sahne neresi” ve “Oyuncu kim” gibi sorulara yanıt aranıyor.

Onur ödülleri üç usta isme verilecek

Festivalin onur ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve Fransız yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota’ya takdim edilecek.

Ferhan Şensoy, Metin Deniz ve Emmanuel Demarcy-Mota.

Yazdığı ve sahnelediği sıradışı oyunlarla, dil inceliklerine dayanan mizah öğeleriyle güncel meseleleri eleştiren Şensoy ile tiyatroda dekora ‘süsleme’ anlamının üstünde bir anlam yüklenmesi gerektiğini savunan Deniz’e, ödülleri, festival komitesi tarafından açıklanacak bir tarihte verilecek.Reklam

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2008’den beri Théâtre de la Ville Paris’in artistik direktörlüğü ve 2011’den beri Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Festival d’Automne’un genel yönetmenliğini sürdüren Demarcy-Mota ise ödülünü 22 Kasım’da alacak.

Festival kapsamında bir çocuk kitabı yayımlanacak

İKSV, festival kapsamında, merkezi Hollanda’ki Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle bir çocuk kitabı yayımlayacak. Çocukları sahne sanatlarının temel kavramları ve ilgili mesleklerle tanıştırmayı amaçlayan kitap, İKSV Alt Kat’tan ve anlaşmalı yayınevlerinden ücretsiz dağıtılacak.

Festivaldeki yerli ve yabancı yapımlar

Festivalde sahnelenecek yerli ve yabancı yapımlardan bazıları şöyle:

IO – 13 Kasım Çarşamba ve 30 Kasım Cumartesi 20.30 – Uniq Hall

Tragedyaları ve klasikleri özgün yaklaşımıyla yorumlayan usta yönetmen Şahika Tekand bu kez kendi kaleminden çıkan ‘IO’ tragedyasını sahneye taşıyor.

Her Yol Kuzeye Çıkar – 18 Kasım Pazartesi ve 19 Kasım Salı saat 20.30 – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Çağdaş dans ve baleyi özgün sanatsal vizyonuyla harmanlayan yenilikçi dans topluluğu Moskova Balesi, yaşamı, duygu durumlarını, çatışmaları, ani patlayışları ve içe kapanışları yedi erkek dansçının getirdiği yedi farklı yorumla seyirciye aktaracak.

Yevgeni Onegin – 21 Kasım Perşembe ve 22 Kasım Cuma saat 20.00 – Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Çağdaş Rus edebiyatının ‘kurucusu’ kabul edilen Rus şair ve yazar Puşkin’in yedi senede tamamladığı eşsiz eseri ‘Yevgeni Onegin’, Vaktangov Tiyatrosu yapımı ve Rimas Tuminas’ın yönetiminde, Angelica Cholina’nın hazırladığı etkileyici bir koreografiyle sahnelenecek.

Narin Napalm – 20 Kasım Çarşamba ve 21 Kasım Perşembe 20.30 – Moda Sahnesi

‘Kusurlu İşler & ikinci kat’ yapımı, Eyüp Emre Uçaray yönetimindeki ‘Narin Napalm’da seyirciler sıradan bir kadınla sıradan bir erkeğin ürpertici derecede yoğun ilişkisinin bir kesitine süzülüyor.

Temiz Şehir – 30 Kasım Cumartesi saat 20.30 ve 1 Aralık Pazar saat 18.00 – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

“Belgesel tiyatro” denince ilk akla gelen topluluklardan biri olan Rimini Protokoll ile çalışma fırsatı bulan ve dünyanın önde gelen festivallerinden davetler alan yönetmenler Anestis Azas ve Prodromos Tsinikoris ‘Temiz Şehir’de göçmenlik meselesini, “Daha iyi bir hayat mümkün mü” sorusu üzerinden ele alıyor.

Festivalin biletleri için detaylı bilgiye İKSV’nin sitesinden ulaşılabilir.