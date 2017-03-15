İşsizlik yedi yılın zirvesinde

2016’nın aralık ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puan artarak yüzde 12.7’ye yükseldi.

Böylece işsizlik son yedi yılın en yüksek seviyesine çıkarken, işsiz sayısı 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin oldu.

15-24 yaş arasındaki genç işsizlik oranı 4.8 puanlık artışla yüzde 24’e yükselirken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.8 puanlık artışla yüzde 12.9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişiye çıkarken, istihdam oranı 0.3 puan azalarak yüzde 45.1’e düştü.

İşgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 51.6 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.4’ü tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzd 54.9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı.