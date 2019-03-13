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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD yöneticileri Suriye sınırından kaçak geçip soluğu Ankara’da almış: 14 gözaltı

Ankara’da düzenlenen operasyonda IŞİD üyesi oldukları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Suriye ile Irak’ta faaliyet gösterdikleri ve Türkiye’ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu şüpheli ile ilgili bilgilere ulaştı.

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Şüphelilerin tamamı bulundukları adreslere yapılan iş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların IŞİD’ın Suriye ve Irak’taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, Türkiye’de örgütle bağlantılı kişilerle iletişime geçtikleri belirlendi.

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