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Yaramazlara biraz batar!

İran’da ‘corona’ tespit edilen iki kişi hayatını kaybetti

İran’da Covid-19 (yeni tip corona virüsü) testlerin pozitif çıkan iki kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Reuters’in haberine göre Şiiler tarafından ‘kutsal’ kabul edilen Kum kentindeki hastanede ‘corona’ testleri pozitif çıkan iki İranlının, kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

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Reuters’in Mehr ajansından aktardığına göre, yeni tip corona virüs testleri bugün pozitif çıkan İki İranlının, ‘solunum yetmezliğinden’ hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianuş Cihanpur, iki kişinin ‘corona’dan ölümünü, Twitter’da doğruladı.

Cihanpur, bugün söz konusu iki kişide ‘corona’ testlerinin pozitif çıktığını bildirmişti.

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