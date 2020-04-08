İnternet alışverişi katlandı: Migros’un siparişi üç kat, Getir’in hacmi yüzde 65 arttı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Türkiye’de artan evde kalma oranı ve karantina uygulamaları, internetten alışverişe ve hızlı sipariş verme kanallarına talebi artırdı. Çok sayıda işletmenin kapalı kaldığı bu dönemde gıda ve hijyen başta olmak üzere online teslimat alanında ciro ve satışlar katlandı, istihdam önemli ölçüde arttı.

Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyada en az 1.4 milyon kişinin yakalandığı virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçerken Türkiye’de vaka sayısı 34 bin 109’a, hayatını kaybeden kişi sayısı da 725’e yükseldi.

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Migros, mart ayında Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasının ardından insanların eve kapanmaya başlamasıyla artan online siparişlerin ardından sanal market operasyonlarına talepte artış yaşandığını belirterek, bu süreçte mağazalar için 1000, online operasyonlar için 1200 yeni istihdam sağladıklarını ayrıca 1000 kişiyi daha ekibe dahil edeceklerini açıkladı.

Eve siparişler üç kart arttı

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Migros yetkilileri, bu süreçte hızlı teslimat modeli ‘Migros Hemen’ hizmeti sundukları mağaza sayısını yüzde 50 artırdıklarını duyururken, son dönemde, hem ‘Migros Hemen’ hem de Migros Sanal Market aracılığıyla evine sipariş teslim ettikleri müşteri sayısının yaklaşık üç kat arttığını belirtti.

Açıklamada, yoğun talep gören ürünleri karşıladıklarını ifade eden Migros, bu süreçte ayrıca teması minimuma indirmek için Migros Sanal Market’te kapıda ödeme seçeneğini devre dışı bırakarak, poşetleri doğrudan kapı önüne koyduklarını ifade etti.

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Getir depoları büyüttü

Corona virüsü salgını sürecinde ilginin arttığı diğer bir hızlı sipariş hizmet sağlayıcısı Getir de artan talebe karşılık verebilmek için ana depolarını büyütürken, araç sayısını artırdı; tedarikçilerle kesintisiz ürün akışını sağlayabilmek için önden hazırlık yaptı.

Şu anda 1.5 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Getir’in, Türkiye’de vaka teşhisine ilişkin ilk açıklamadan bu yana sipariş sayılarına ek olarak sepet tutarlarında da artışlar yaşandı. Uygulamayı 11 Mart’tan bu yana indirme oranı yüzde 60 artarken, sepet tutarı yüzde 50, iş hacmi yüzde 65 artış gösterdi.

Şirket, bu dönemdeki büyümesine paralel işe alımların da devam ettiğini söyledi.

Son dönemde gıda, temizlik ve hijyen ürünleri başta olmak üzere artan tüketici talebine yetişmek üzere e-ticaret platformu Hepsiburada, Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 sonuna kadar 5 bin ek istihdam sağlayacağını açıkladı.

Teknosa da salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde mağazalarını geçici süre kapatmasının ardından, 150 çalışanının aynı holding bünyesindeki market zinciri Carrefoursa bünyesinde istihdam edileceğini duyurmuştu.

Bankalararası Kart Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, mart ayında internetten kartlı ödeme tutarında en fazla artış görülen sektörlerin başında market-gıda geldi.

Market-gıda sektöründe internetten yapılan ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2.5 katına çıkarak 1.7 milyar lira oldu. Mart ayında her 5 lira kartlı ödemenin 1 lirası internetten yapılırken, 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16.5 milyar TL’ye ulaştı.

Çalışanların sağlığı

Çoğunluğun evde kaldığı bir dönemde hizmet sektöründeki çalışanların hijyeni ve koruma ekipmanları kullanımı da şirketlerin acilen gündemlerine aldıklarını diğer bir konu oldu.

Migros mağazalarında müşteri ile teması olan tüm çalışanların maske uygulamasının yanında ilave önlem olarak siperlik kullanırken, tüm çalışanların kişisel dezenfektanı ve kolonyası, el kremi bulunuyor. Şirket mağazalarda günde beş kere kasalar, pos makinaları, alışveriş araba ve sepetleri ve servis reyonlarının temizlendiğini, Migros Sanal Market için kullanılan toplama kasası, toplama arabası, tablet, barkod okuyucu gibi tüm ekipmanlar ile nakliye araçlarının da düzenli olarak dezenfekte edildiğini belitti.

Getir de tüm depo, motor ve araçların düzenli olarak temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini belirterek, ürünlerin bulunduğu rafların sıklıkla ve paketleme yapılan kasa alanları ise her yarım saatte bir dezenfekte edildiğini kaydetti. Şirket çalışanlarının dezenfektan kullandıkları kaydedildi.

Getir, ayrıca, müşterilerden gelen yoğun talep üzerine uygulamasına ‘bahşiş’ özelliğini de ekledi.