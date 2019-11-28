İngiliz gazeteciden Kalın’a: Demokratik süreci çöpe attınız

İngiliz gazeteci Tim Sebastian, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı, “Demokratik süreci çöpe attınız” diye eleştirdi.

Berlin Forumu’ndaki sohbet sırasında bir dinleyicinin “Türkiye demokrasi mi” yolundaki sorusunu seçim sandığına atıfta bulunarak yanıtlayan Kalın’la Sebastian’ın diyaloğu şöyle:

Reklam

Sebastian: Ama siz 24 Kürt belediye başkanını demokratik bir biçimde seçilmelerine rağmen görevden aldınız.

Kalın: Ne yazık ki halkın parasıyla PKK’yı destekliyorlardı.

Sebastian: Kaçı suçlu bulunup hüküm giydi bu yüzden?

Reklam

Kalın: 20’sinden… Sanırım davalar halen sürüyor.

Sebastian: Hayır hayır, hiçbiri suçlu bulunmadı. Peki masumiyet karinesine ne oldu?

Kalın: Adli süreç devam ediyor?

Sebastian: Durup dururken görevlerinden alındılar, uzaklaştırıldılar.

Kalın: Adli süreç devam ediyor.

Sebastian: Demokratik süreci çöpe attınız.

Kalın: Suçlanacaklar.

Sebastian: Demokratik süreci çöpe attınız

Kalın: Suçlanacaklar.

Sebastian: Eninde sonunda herkes… Belki bir sonraki iktidarda siz de suçlanacaksınız. Hiç düşündünüz mü bunu? Bir zamanlar Gülenci bir gazete için çalışıyordunuz…

Kalın: Çalışmıyordum. Yazı yazıyordum.

Sebastian: Yazı yazıyordunuz.

Kalın: Evet, ikisi birbirinden farklı.

Sebastian: Türkiye’deki rüzgar değişiminden çekinmiyorsunuz? Belki bir sonrakiler gelince siz kapılacaksınız o rüzgara?

Kalın: Belki de… Peki siz 10-15 yıl sonra Nazilerin iktidara gelip sizi sanık sandalyesine oturtmayacağını nereden biliyorsunuz?

Sebastian: Bu hiç yakışık almadı.

Kalın: Dediğiniz buna çıkıyor ama.

Sebastian: Türkiye’de bu hep böyle sürüp gidiyor değil mi?

Kalın: Başka yerlerde de olabilir…

Sebastian: Pekala.