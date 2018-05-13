İnce’den ‘tekmeci’ Yerkel’e: Özür yetmez, hesap verecek

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, madenciyi tekmelediği için özür dileyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in hesap vereceğini söyledi.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın bugün dördüncü yıldönümü.

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Yıldönümü nedeniyle olayın ardından o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gittiği Soma’daki protestolar sırasında eski madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen Yerkel gündeme geldi.

İnce de Yerkel’den hesap soracağının sözünü verdi. Bunun üzerine de müşavir gerçek sorumluların gözardı edilip kendisinin ‘günah keçisi’ ilan edildiğini öne sürerek özür diledi.

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CHP’li İnce’den Yerkel’e yanıt geldi.

Cumhuriyet’e konuşan İnce şunları kaydetti: “Yerde yatan madenciye insafsızca tekme atan müşavir, bizim ‘Hesap soracağız’ açıklamalarından sonra mı hatırladı özür dilemeyi? Özür yetmez, o tekmeci müşavir bizim iktidarımızda yargıya hesap verecek.”