İnce, Soma’da söz verdi: Tekme atandan hesap sormazsam namerdim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa’da 301 madencinin can verdiği facia sonrası, bir madenci yakınına tekme atılmasının hesabını soracağını söyledi.

İnce, bugün katliamın dördüncü yıldönümü olması nedeniyle Manisa’nın Soma ilçesindeki madenci anıtına çiçek bıraktı.

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Miting meydanına madenci aileleriyle yürüyen İnce, mitingde de tekme olayına değindi.

CHP’li aday şunları söyledi: “Bugün Türkiye’nin yas günü. Acınızı paylaşmak için geldim. Maden şehitlerimizin eşleri, bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının da eşi oradaydı. Şunu söyleyeyim; 4 Mayıs’tan beri Türkiye’yi barıştırmak için, bir arada tutmak için çaba gösteriyorum. Asla intikam peşinde, rövanş peşinde değilim ama bir şey hariç, o tekme atma olayı var ya o tekme… O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim.”

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Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, maden faciasının ardından o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gittiği Soma’daki protestolar sırasında, eski bir madenci olan Erdal Kocabıyık’ı, özel kuvvet tarafından yerde tutulduğu sırada tekmelerken görüntülenmişti.