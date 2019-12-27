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Yaramazlara biraz batar!

IMF, Türkiye’nin bütçe açığına dikkat çekti, Merkez Bankası’na bağımsızlık çağrısı yaptı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinin ‘rahatlamaktan çok uzak olduğu’ belirtildi, bütçe açığının giderek arttığına dikkat çekilerek, Merkez Bankası’nın (TCMB) şeffaflık ve bağımsızlığının sağlanmasının önemi vurgulandı. IMF ayrıca, Türkiye’ye, güven verici mali politikalarda tutunarak, ekonomiyi sağlama alması çağrısında da bulundu.

IMF ana binası. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, IMF Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesinde, şöyle dendi: “Son tedbirlerle etkilenen mali uyarıcılar Türk ekonomisinin canlanmasına yardımcı olurken, bütçe açığı dikkat çekici ölçüde artıyor. IMF direktörleri, Türkiye’ye 2020’de daha geniş ve tarafsız mali tutum alması önerisinde bulundu.”

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Değerlendirmede ayrıca, kamu bütçesini daha düşük seviyelerde tutmak için ‘daha ılımlı konsolidasyona ihtiyaç olduğu’ da belirtildi.

Türkiye ekonomisinin döviz krizi eşiğinde resesyona girmesinin beklendiği bir dönemde, Türk hükümetinin bütçe açığının giderek arttığı belirtiliyor. Eylül ayında 2019 için bütçe açığı tahmini 125 milyar lira olarak açıklanmıştı. 2018’deki bütçe açığı ise 80,6 milyar liraydı.

IMF’in değerlendirmesinde ayrıca, “Yüksek enflasyon beklentileri altında para politikası, daha düşük faiz oranlarının yardımıyla daha düşük enflasyona odaklanmalıdır. Bu kapsamda, son zamanlarda uygulanan para politikaları, ekonomiyi rahatlatmaktan çok uzaktır” dendi.

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Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunun, uzun süredir yatırımcıları endişelendirdiğine dikkat çekilen değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘yüksek faiz oranlarının enflasyonu arttırdığı görüşünde olduğuna’ işaret edildi.

IMF değerlendirmesinde son olarak Türkiye’ye Merkez Bankası’nın şeffaflığını arttırarak bankanın kredibilitesini yükseltmesi böylece daha açık ve müdahale politikasının benimsenmesi çağrısında bulunuldu.

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