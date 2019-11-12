İmamoğlu Londra’ya gidiyor: Finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Britanya’nın başkenti Londra’ya giderek finans dünyasının önde gelen temsilcileriyle buluşacak.

Fotoğraf: İBB

Cuma akşamı İstanbul’a dönmek üzere Londra’ya çalışma ziyareti yapacak İmamoğlu, aralarında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi Group, HSBC, BlackStone, Bridgepoint Capital Group’un olduğu yatırım ve finans şirketlerinin temsilcileriyle buluşacak.

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İmamoğlu, perşembe günü, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret edecek ve Chatham House’ta (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) Başkan Yardımcısı Simon Fraser’la görüşecek. Ardından Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı ziyaret edecek ve Bloomberg TV’nin sorularını yanıtlayacak. Akşam ise CHP Londra Birliği’nin organize ettiği toplantıya katılacak.

Cuma günü ise ‘yuvarlak masa kahvaltılı çalışma toplantısı’ çerçevesinde, çeşitli finansal ve yatırım kurumlarının yöneticileri ile aynı masa etrafında buluşacak olan İmamoğlu’nun temsilci ve yöneticileriyle görüşeceği yatırım ve finansal kuruluşları arasında şunlar yer alıyor:

Yatırım bankaları: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays.

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Fonlar: KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group.

Yatırım uzmanları: Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.