İmamoğlu duyurdu: İstanbul’da bir günde ‘bulaşıcı hastalık’tan 164 ölüm

İstanbul Büyükşehir Belesiyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bugün ‘bulaşıcılık hastalık ölüm sayısı’nın 164 olarak kayda geçtiğini dile getirdi.
İmamoğlu, Twitter paylaşımında Covid-19’a atıf yapmadı ancak ölü sayısının, pandemi sürecindeki en yüksek sayı olduğunu vurguladı.
İmamoğlu, bir sonraki paylaşımında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini aradığını kaydetti.
‘Tam kapanma’ istemişti
İBB başkanı, pandeminin İstanbul’da kontrolden çıktığını, iki-üç haftalık ‘tam kapanma’nın gerekli olduğunu söylemişti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 11 bin 418 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatteki can kaybı sayısı ise 92 olarak açıklandı.