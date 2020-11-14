İmamoğlu duyurdu: İstanbul’da bir günde ‘bulaşıcı hastalık’tan 164 ölüm

İstanbul Büyükşehir Belesiyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bugün ‘bulaşıcılık hastalık ölüm sayısı’nın 164 olarak kayda geçtiğini dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İmamoğlu, Twitter paylaşımında Covid-19’a atıf yapmadı ancak ölü sayısının, pandemi sürecindeki en yüksek sayı olduğunu vurguladı.

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Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020

İmamoğlu, bir sonraki paylaşımında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini aradığını kaydetti.

Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020

‘Tam kapanma’ istemişti

İBB başkanı, pandeminin İstanbul’da kontrolden çıktığını, iki-üç haftalık ‘tam kapanma’nın gerekli olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 11 bin 418 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatteki can kaybı sayısı ise 92 olarak açıklandı.