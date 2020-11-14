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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu duyurdu: İstanbul’da bir günde ‘bulaşıcı hastalık’tan 164 ölüm

İstanbul Büyükşehir Belesiyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bugün ‘bulaşıcılık hastalık ölüm sayısı’nın 164 olarak kayda geçtiğini dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İmamoğlu, Twitter paylaşımında Covid-19’a atıf yapmadı ancak ölü sayısının, pandemi sürecindeki en yüksek sayı olduğunu vurguladı.

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İmamoğlu, bir sonraki paylaşımında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini aradığını kaydetti.

‘Tam kapanma’ istemişti

İBB başkanı, pandeminin İstanbul’da kontrolden çıktığını, iki-üç haftalık ‘tam kapanma’nın gerekli olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 11 bin 418 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatteki can kaybı sayısı ise 92 olarak açıklandı.

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