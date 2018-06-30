İlki iptal edilmişti: Jeotermal santral projesine dört ay sonra yine ÇED izni

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir şirketin jeotermal kaynak aramak için yapacağı sondaj çalışmasına verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı mahkemece iptal edildi. Fakat aynı şirkete, aynı proje için dört ay sonra bir kez daha aynı yönde rapor verildi.

Özel bir şirket tarafından Uzundere Mahallesi’nde, jeotermal enerji santrali (JES) kuyusu açmak için proje dosyası hazırlandı.

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Karayolları 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yedi yıllığına tahsis edilen alan için şirket tarafından, İzmir valiliğine başvuruda bulunuldu. Ardınan ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Ancak mahallede yaşayan vatandaşlar, 70 hektarlık alanda 110 zeytin ağacı ve tarım arazilerinin etkileneceğini belirterek kararı yargıya taşıdı.

İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve projenin iptali istemiyle dava açıldı. Mahkeme, İzmir valiliğince verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını, hukuka aykırı buldu ve yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

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Yeni onay geldi

Aynı şirket, aynı proje için dört ay sonra yeniden ÇED başvurusunda bulundu. İzmir valiliği bir kez daha ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.

Şirket, proje dosyasında, işletme, arama faaliyetine başlamadan önce Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde izinlerin alınacağını belirtti. Şirket ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat kapsamında gerekli izinleri almadan arama faaliyetlerine başlanılmayacağı, sondaj işlemleri tamamlandığında, sahanın eski haline getirilmesi için rehabilitasyon çalışması yapılacağı taahhüdünde de bulundu.