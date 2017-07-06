İklim değişikliği raporu: Önlem alınmazsa İstanbul 80 yıl sonra Kahire gibi olacak

Climate Central’ın hazırladığı rapora göre, sera gazı emisyonları azaltılmazsa 2100 yılında İstanbul’da en yüksek ortalama yaz sıcaklığı 27.4’den 33.7 dereceye çıkacak.

Bianet’in aktardığı raporda, sera gazı emisyonları azaltılmazsa 2100 yılında dünya kentlerinin en yüksek sıcaklıklarının nasıl değişeceği ortaya kondu.

Rapora göre, 2100 yılında İstanbul’un en yüksek ortalama yaz sıcaklığı 27.4’den 33.7’ye ulaşacak. Bu, İstanbul’da yazların Kahire’deki gibi geçmesi anlamına geliyor.

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Ankara’daysa ortalama en yüksek sıcaklık 27.4’den 34.9’a çıkacak ve Ankara’nın en yüksek yaz sıcaklığı Halep seviyesine ulaşacak.

İzmir’de en yüksek sıcaklık 32.2’den 39.2’ye, Adana’da 30’dan 37.6’ya yükselecek.

Eğer sera gazı emisyonları makul seviyeye getirilirse İstanbul’un en yüksek sıcaklığı 30.9’la Atina seviyesine, Ankara’nınki 31.6’yla Lefkoşa seviyesine gelecek. İzmir en yüksek 35.3, Adana 33.7 derece olacak.

Eğer sera gazı emisyonları azaltılmazsa Kuveyt’in Havalli kenti 50, Suudi Arabistan’ın Riyad kenti 48, Katar’ın Doha kenti 46.8 gibi dünya üzerinde daha önce görülmemiş derecelere ulaşacak.

Çalışmada, sıcaklığı en hızlı artan 10 şehir içinde ilk sırada Bulgaristan’ın başkenti Sofya yer alıyor.

İklim afetleri uyarısı

Çalışmada şu bilgilere yer veriliyor: “Dünya genelinde yaz ayları artık daha sıcak geçiyor ve bu sıcaklıklar, eğer karbon emisyonları artmaya devam ederse daha da şiddetli biçimde artmaya devam edecek. Sıcaklık artışları kentlerde daha vahim rakamlara ulaşacak. Kentler, halihazırda çevrelerinden daha yüksek sıcaklıklara sahip. Kentsel ısı adası adı verilen olgu yüzünden, kentlerin sıcaklıkları yakınlarındaki kırsal alanlardan yedi-sekiz derece daha yüksek değerlere ulaşabiliyor. Bu durum, iklim değişikliğinin etkileriyle birleştiğinde kentlerde ölümcül sonuçlar doğurabilir.”

Çalışmaya interaktif olarak Climate Central’ın sitesinden ulaşılabilir.