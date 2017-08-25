İki yeni KHK: 928 ihraç, 60 göreve iade ve yasal düzenlemeler

693 ve 694 sayılı iki yeni KHK, Resmi Gazete’de yayınlandı. 693 sayılı KHK’da, ihraç ve göreve iadeler bulunurken, 694 sayılı KHK’da yasal düzenlemeler yer aldı.

693 sayılı KHK ile toplam 928 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 60 kişi görevine iade edildi. Diyarbakır merkezli basın kuruluşları Dihaber ajansı, Gazete Şujin ve Rojeva Medya Gazetesi kapatıldı.

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Yüksek öğretim kurumlarında görevli 120 akademik personelin kamuyla ilişiği kesildi. Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği ve Mavi Derneği kapatıldı.

Önceki KHK’larla kamudan ihraç edilen 60 kamu görevlisi göreve iade edildi. Hava Kuvvetleri komutanlığından emekli olan 10 generalin rütbeleri ve emeklilik hakları geri alındı.

694 sayılı KHK ile;

* Milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek.

* MİT müsteşarının tanıklığı cumhurbaşkanının iznine bağlandı.

* Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’da görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek.

* MİT müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’na, cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

* Adalet Bakanlığı, hakim ve savcılara satışı yapılmak üzere, herhangi bir kurumdan onay almadan; yurt dışından fon ve vergi ödemeden silah ithali yaptırabilecek.

* Özel Harekat Daire Başkanlığı’na 3004, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de 29 bin kişilik kadro tahsis edildi.

* 4 bin yeni hakim ve savcı alınmasının önü açıldı.

* Albay ve generaller rütbe süresi dolmadan terfi alabilecek.

Kamuda ihraçların sayısı şöyle:

Yüksek Öğretim Kurumları: 172 (120 akademik, 52 idari)

Adalet Bakanlığı: 142

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 106

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 59

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 49

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 42

İçişleri Bakanlığı: 29

Milli Savunma Bakanlığı: 19

Yeni KHK’larla güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından 200 metre mesafedeki tarlalarda hangi ürünlerin yetiştirilebileceğine mülki amirler karar verebilecek.

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kayaköy, Kazımiye, Köprücü, Linan, Osmaniye, Sarp ve Üçkardeş köyleri Kemalpaşa ilçesine bağlandı.

Aksaray il merkezine bağlı bulunan Yeşiltömek köyü de Sultanhanı ilçesine bağlandı.

Tüm bahis oyunlarında, yasa dışı uygulamalara karşı polise teknik takip izni verildi.