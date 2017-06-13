İki aylık mizah dergisi ‘Para Tuzağı’ 15 Haziran’da raflarda

Uykusuz ve kısa süre önce kapanan Hortlak dergilerinden dokuz çizer, bir araya gelerek Para Tuzağı adıyla yeni bir mizah dergisi kurdu.

bigumigu.com’un haberine göre 15 Haziran’da raflardaki yerini alacak olan dergi iki ayda bir yayınlanacak.

Para Tuzağı’nın kurucu kadrosunda Cihan Kılıç, Nisan Hakan, Erman Çağlar, Ender Yıldızhan, Göksu Gül, Kubilay Odabaş, Cansın Çağlar, Görkem Emir, Murat Karadan yer alıyor.

Dergide bireysel çalışmaların yanında çizerlerin ortak hikayelerinin de yer alması bekleniyor.