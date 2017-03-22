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İhraç edilen akademisyenlere ABD’den destek: 105 bin dolar hedefli kampanya

 

ABD’de faaliyet gösteren üç sivil toplum kuruluşu, Türkiye’de kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için bağış kampanyası başlattı.

Fotoğraf: istanbul.edu.tr

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Research Institute on Turkey, Bostonbul ve GIT-North America ile bazı ABD’li akademisyenlerin başlattığı kampanyada ilk etapta 35 akademisyenin altı aylık gelirini denkleştirmeyi ve geçinmelerini sağlamayı hedefledikleri belirtildi.

Youcaring.com internet sitesi üzerinden yürütülen kampanyada şimdiye kadar 35 bin dolar toplandığı kaydedilirken, esas hedefin 105 bin dolar toplamak olduğu ifade edildi.

Toplanan para Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyacı olan akademisyenlere aktarılacak.

Kampanyaya Judith Butler gibi tanınmış isimler de destek veriyor.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yayımlanan KHK’larla binlerce akademisyen görevden alınmış, görevden alınan eğitimcilerin sayısı da 33 binin üzerine çıkmıştı. Akademisyenlerin çoğu ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan isimlerden oluşuyor.

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