İhraç edilen akademisyenlerden Mülkiye’de ‘Büyük Ders’: Bu bir dönüşüm yaratacak

Kanun hükmünde kararnameyle 23 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (SBF) bahar dönemi ilk dersi ‘Büyük Ders’, ihraç edilen akademisyenlerin de katılımıyla Cebeci Kampusü’nde gerçekleştirildi.

686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nden 34’ü ‘barış akademisyeni’ olmak üzere toplam 72 akademisyen atılmıştı.

Köklü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden de 23 akademisyen ihraç edilmişti.

Geçtiğimiz hafta okulda düzenlenmek istenen büyük buluşma, polisin akademisyen ve öğrencilere sert saldırısıyla karşılaşmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Mülkiye’ye akademisyen, mezun ve öğrenciler değil, iki TOMA ve çok sayıda polis girmişti.

Büyük Ders’te ihraç yok

Mülkiye’de her bahar döneminin açılışında yapılan ‘Büyük Ders’e bu yıl, üniversiteyi yıkıma uğratan akademisyen ihraçları damgasını vurdu. SBF eski dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin yanısıra, İletişim Fakültesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Nur Betül Çelik ve Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter ve Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Emine Gül Kapçı ‘Büyük Ders’te konuşma yaptı.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Mülkiye’nin kurulduğu günden bu yana iktidar mücadelelerinin hedefi olduğunu belirterek, Mülkiyeliler arasında ve Mülkiye’ye yönelik iktidar kavgalarının hep sürdüğüne dikkat çekti. Karatepe, “Salonda ağır bir hava var bunu biliyorum. Bunun nedeni üniversitelere yapılanlar. Bugün günlerden 13 Şubat. Ama kaderin cilvesi olmalıdır ki 27 yıl önce 13 Şubat 1990 tarihinde 1402’li hocalarımızın mahkemelere başvurduğu, yani döndüğü ilk gündü” dedi.

‘Burası benim evim, gitmeyeceğiz’

Çelik, öğrencilerce dakikalarca alkışlanan konuşmasında şunları söyledi: “Böyle bir durumda kalmak istemezdim doğrusu. Geride kalmadığım için mutluyum. Cuma günü sizinle birlikte direnmek isterdim ama geçen hafta bir kırılma yaşandığını düşünüyorum. Akademinin yaşadığı en büyük kıyımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bunun bir dönüşüm yarattığına tanık olacağız. Sanırım, umuyorum. Öğrencilerim öyle mesajlar yazdılar, öyle güzel karşıladılar ki beni, gurur duyuyorum burada olmaktan. 32 yılı tamamladım burada. Bir dostumuz der ki, ‘Cebeci çukuruna düşünce çıkılamıyor’. Hakikaten de öyle, burası benim evim. Ama yine de gitmeyeceğiz değil mi?”

Büyük Ders, öğrencilerin rektör Erkan İbiş’in istifasını isteyerek, “Sarayın ibişi olmayacağız” diye slogan attı.