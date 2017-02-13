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Yaramazlara biraz batar!

İhraç edilemez bağlılık: Öğrenciler, Ankara Üniversitesi’ni hocalarının resimleriyle donattı

 

Kanun hükmünde kararnameyle 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’nde Mülkiyeli öğrenciler okulun her noktasını hocalarının resimleriyle donatırken, İletişim Fakültesi öğrencileri de dekanlığı işgal etti.

Fotoğraflar: Twitter / @fusunckgl

686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nden 34’ü ‘barış akademisyeni’ olmak üzere toplam 72 akademisyen atılmıştı.

Köklü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden de 23 akademisyen ihraç edilmişti.

Geçtiğimiz hafta okulda düzenlenmek istenen büyük buluşma, polisin akademisyen ve öğrencilere sert saldırısıyla karşılaşmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Mülkiye’ye akademisyen, mezun ve öğrenciler değil, iki TOMA ve çok sayıda polis girmişti.

Bugün üniversitenin koridorları, bahçesi ve duvarları ihraç edilen akademisyenelerin fotoğraflarıyla donatıldı. Bahar döneminin açılış dersi, ‘Büyük Ders’e de, Mülkiye’deki akademisyen kıyımı damgasını vurmuştu.

Öğrenciler, ihraç edilen hocalarına okulun her yerini resimleriyle donatarak sahip çıktı.

Ankara Üniversitesi, ihraç edilen hocaların fotoğraflarıyla donatıldı.

Dekanlık kapı duvar

İletişim Fakültesi öğrencileriyse, dekanlık kapısına ‘duvar örüp’, işgal etti. Çok sayıda öğrenci istifasını istedikleri dekanın kapısında nöbet tuttu.

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