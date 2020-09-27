İETT şoförlerinden yolculara: İnsanımız duyarlı, bilinçli olsa sorun yaşamayız

İstanbul’da İETT otobüs şoförleri her gün Covid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve mesafe kurallarına uymayan yüzlerce yolcuyu uyarmak zorunda kalıyor. Otobüslere maskesiz binenler, dolu otobüse ısrarla binmeye çalışanlar şoförlere zor anlar yaşatıyor.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan, 15 yıllık İETT şoförü Alper Akgün, “İETT olarak sürecin farkındayız. Her şeyin bilincindeyiz ama birazda insanlarımız duyarlı, bilinçli olsa bu sorunların hiçbiri olmaz” dedi.

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‘Cama vuranlar, kapıyı tekmeleyenler var’

Yedi senedir İEET şoförlüğü yapan Mehmet Çalık ise gün içerisinde yolcular tarafından birçok kez zor durumda kaldıklarını belirtti.

Çalık şöyle konuştu: “Sorun kesinlikle çok. En yoğun saatlerimiz sabah ve akşam saatleri. İşe giriş ve çıkış saatleri. Biliyorsunuz bizim belli bir sayımız var. Sayımızı aşma noktasında bayağı sıkıntılar oluyor. Dışarıdan cama vuranlar, kapıyı tekmeleyenler, argo konuşanlar. Bunlar sürekli oluyor. Günlük hayatımızda başımıza geliyor. Tatlı dille yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz, diyebiliriz.”

Maske kullanım konusunda yolcuları sürekli ikaz etmek durumunda kaldıklarını söyleyen şoför, bazen de yolcuların kendi arasında maskesini düzgün takmayanları uyararak kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.

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‘Gereksiz korkuyorsunuz’ diyorlarmış

Maskesiz yolcuları uyardığında insanların duyarsızlığıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen 16 yıllık İETT şoförü Mustafa Erbiçen şunları söyledi: “Yolcu maskesini takarak biniyor ama aracın içerisinde maskesini indiriyor. Onu biz uyardığımızda ise tersliyorlar. ‘Ne olacak maske takmasak? Hiçbir şey olmaz’ diyorlar. Biz uyarıyoruz, diğer yolcular da destekliyor. Onlar da uyarınca mecburiyetten söylene söylene takıyor. Bize ‘Gereksiz korkuyorsunuz’ diyen bile oluyor.”