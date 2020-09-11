Karantinadan kaçan yurda yerleştirilecek

İçişleri bakanlığı, 81 ilin valiliğine, evde izolasyon ve karantina kurallarını ihlal eden kişilerin yurt ve pansiyonlara yerleştirilmesi için genelge yolladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Genelgeye göre yurt ve pansiyonlarda kalanların beslenme ihtiyacı Kızılay, lojistik ihtiyacı ise AFAD tarafından karşılanacak. Yurt ve pansiyonlara kesinlikle ziyaretçi alınmayacak.

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İzolasyon ve karantinayı ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler hakkında, TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca adli işlem yapılacak.

Sağlık Bakanlığı verilere göre vakaların 1500’ün üzerinde seyretmesi nedeniyle aralarında Çankırı, Afyonkarahisar, Sivas, Düzce ve Kayseri’nin olduğu kentlerin valileri karantina kuralını ihlal ederek evden çıkanların izole edilmesi gereken süreci yurtlarda tamamlayacağını duyurmuştu.

Karaman ve Bursa’nın valileri de karantinadan kaçanlar hakkında suç duyurusu ve yasal işlem yapılacağını duyurmuştu. Mardin ve Karabük’te izolasyondakiler bileklikle izlenmeye başlamıştı.

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Bakanlığın yolladığı genelgeyle bu yaptırımlar Türkiye’nin tüm illeri için geçerli oldu.