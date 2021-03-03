İçişleri Bakanlığı, yeni sürece ilişkin sıkça sorulan soruları cevapladı

İçişleri Bakanlığı, ‘kontrollü normalleşme’ sürecine ilişkin sıkça sorulan soruları cevapladı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası ‘corona’yla mücadelede ‘yeni kontrollü normalleşme’ süreci kapsamında gevşetilen kısıtlamaları açıklamıştı.

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Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine girişte HES kodu zorunlu mudur?

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.

İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

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Dernek lokalleri genelgeye tabi midir?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00’a kadar açık olabilecektir. Sadece dernek üyelerine yüzde 50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecektir.

Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek midir?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecektir.

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri genelge kapsamında mıdır?

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu iş yerlerinin önceki genelgelerimiz çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecektir.

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi iş yerleri genelgeye tabi midir?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen yüzde 50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecektir.

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde çalışabilecek midir?

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.

Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.

Cenazeler ve taziyeler konusunda uygulama ne şekilde olacaktır?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır. Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecektir.

Hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler son genelgeye tabi midir?

Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceklerdir.

Kamu kurumlarındaki kapalı çay ocağı/kantinleri faaliyet gösterebilirler mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebileceklerdir.

Restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi?

21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir.