İçişleri bakanlığı: Dört kişi öldü, 310 olay kayda geçti

İçişleri bakanlığı, seçim öncesi iki seçim günü de iki olmak üzere toplam dört kişinin öldüğünü, ‘310 olayın’ kayda geçtiğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde tüm vatandaşların özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için önlem alındığı vurgulandı. Bakanlık merkezindeki Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nin Bakan Süleyman Soylu başkanlığında, illerdeki seçim koordinasyon merkezlerinin ise ilgili valilerin nezaretinde 24 saatlik çalışma planını uygulamaya koyduğu kaydedildi.

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Saat 15.00 itibarıyla bakanlığa illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“62’si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a muhalefet, 51’i oy pusulalarının fotoğraflarını çekme, 35’i tehdit ve hakaret, 62’si kasten yaralama ve darp, 15’i oy verme düzenini bozma, 11’i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20’si izinsiz silah taşıma ve 54’ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir. Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

