Oyun Kürtçe… Sahne İBB’nin… Yasak kaymakamlığın

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen iki hukukçu için 20 gün içinde birbirine zıt karar verdi. İlk kararda hukukçuların avukatlık yapabileceğine hükmeden Daire, üye hakimin görev yerinin değiştirilmesinden sonra verdiği ikinci kararında ‘yapılamaz’ dedi.