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Yaramazlara biraz batar!

Oyun Kürtçe… Sahne İBB’nin… Yasak kaymakamlığın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) özel tiyatrolara destek kapsamında sahne verdiği ‘Beru’ isimli Kürtçe oyun yasaklandı.

Şimdiye dek birçok kez sahnelenen oyun, Şehir Tiyatroları’nda oynanacak ilk Kürtçe oyundu (Fotoğraf: Bianet)

İBB, Covid-19 salgını nedeniyle gelirleri kesilen özel tiyatrolara destek vermek için ekim ayında belediyeye bağlı Şehir Tiyatroları’nın sahnesini açmıştı.

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Teatra Jiyana Nû/Yeni Yaşam Tiyatrosu da Dario Fo’nun ‘Yüzsüz’ oyununu ‘Beru’ adıyla Kürtçe olarak bugün Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde sahneleyecekti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan tiyatro, Gaziosmanpaşa kaymakamlığının oyunu yasakladığını açıkladı.

Yasak kararında, tiyatro oyununun ‘genel kamu düzenini bozabileceği’nin değerlendirildiği belirtildi.

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