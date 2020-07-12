İBB’nin proje parasına AKP döneminden kalan borç nedeniyle haciz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP döneminden kalan borç ödemesi nedeniyle bir şirketin belediyenin banka hesabına haciz koydurduğunu, yarım milyar liradan fazla miktarın şirketin kasasına geçtiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hürriyet’te yer alan haberde MET-GÜN İnşaat’ın avukatlarının eski dönemden kalan alacak nedeniyle İBB hesaplarına ihtiyati haciz aldırdığı belirtildi.

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Haberde, 565 milyon liranın haczedilerek şirketin kasasına geçtiği belirtilerek, bu paranın içinde yarım kalan bir metro hattı yurtdışından bulunan kredinin de olduğu kaydedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde temeli atılan ancak kaynak bulunamayışı nedeniyle yarım kalan metro hatları için Avrupa’dan bazı bankalardan döviz kredisi almış, inşaatı yeniden başlatmıştı.

Proje parasına haciz

İBB’nin haberde yer verilen açıklamasına göre, kentte asfaltlama işi ihalesini alan şirkete, Ocak 2018-Mart 2019 döneminde borçlanıldı. Şirket, önceki dönemden kalan ve ödenmeyen borç bakiyesi nedeniyle bu yıl belediye aleyhine ilamsız icra takipleri başlattı.

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Açıklamada, icra takiplerine, işlenmiş faiz yönünden itiraz edildiği ancak anapara borcu yönünden takiplerin kesinleştiği, şirketin üç ayrı icra dosyasından haciz ihbarnamesi gönderdiği belirtildi.

Belediye, haczedilen paranın büyük kısmının, projeye sağlanan finansman olduğunu dile getirdi: “Birinci haciz ihbarnamesi gönderilen banka tarafından bu yöndeki tüm bilgilendirme ve uyarılarımıza rağmen Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi ile açıkça yasaklanmış olan, 530 milyon TL’si proje karşılığı alınan döviz cinsinden paralarımızın bulunduğu hesaplarımızdan olmak üzere gene haczedilemez olan vergi, resim, harç gelirlerimizin ve şartlı bağışların da yer aldığı tüm hesaplarımıza haciz ve bloke işlemi uygulanmıştır.”

Döviz hesapları TL’ye çevrildi

Açıklamada, bankanın ‘hukuksuz olarak icra dosyalarına ödeme yapması’ sonrası, ödememenin durdurulması ve mahkemeye itirazlarının kesinleşmesine kadar paranın icra kasasında bekletilmesinin talep edildiği dile getirildi.

İBB, taleplerinin mahkemelerce reddedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Böylece tümüyle haksız ve hukuka aykırı olarak sabah başlayan haciz işlemi Kanun ile yasaklanmış paralarımız alacaklıya akşam ödenmiştir. Mahkemeler nezdinde açılan haczedilmezlik şikayetlerimize ilişkin davalar devam etmekte olup duruşmaları eylül ve ekim aylarına bırakılmıştır.

Bunun üzerine belediyemizce derhal icra mahkemelerine başvurularak öncelikle tedbir kararı verilmesi ve akabinde haczedilmezlik şikâyetimizin kabul edilerek konulan haciz ve blokelerin kaldırılması talep edilmiştir. Mahkemelerce henüz tedbir talebi açısından bir karar verilmeden bank tarafından haczi caiz olmayan proje kredilerinin bulunduğu döviz hesaplarında bulunan paralar Türk lirasına çevrilmek suretiyle cari hesabımıza virman yoluyla aktarılmış, şartlı bağışlar ile vergi, resim ve harç gelirlerimizin bulunduğu diğer hesaplardan da virman yoluyla aktarım yapılan cari hesabımızdan üç ayrı icra dosyasına yaklaşık 565 milyon TL aktarılmıştır.”