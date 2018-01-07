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Yaramazlara biraz batar!

İBB’den yeni proje: Geri dönüşüme atık ver, İstanbulkart’a para yüklensin

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), yeni uygulamasıyla geri dönüşüme atık kazandıranların İstanbulkart’larına, atıkların değeri kadar para yüklenecek.

Fotoğraf: @erkanceran.com

AA’nın haberine göre İBB kentin 100 noktasına geri dönüşüm otomatları koyacak.

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Halk da buradaki otomatlara giderek kağıt, metal, plastiklerini geri dönüşüme verecek. Geri dönüşüme kazandırılan atığın değeri kadar da karta para yüklenecek.

Böylece günde 17 bin ton evsel atığın çıktığı İstanbul’da atıkların geri dönüşüme kazandırılılması hedefleniyor. İBB halihazırda yalnızca 6 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırabiliyor.

Proje kapsamında ilk olarak 25 otomat konulacak ancak henüz bölgeler açıklanmadı. Uygulamanın bu yıl bitmeden başlaması planlanıyor.

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