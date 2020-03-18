İBB’den ilçe belediyelerine: Semt pazarlarında sadece gıda satılsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe belediyelerinden semt pazarlarında sadece gıda satılmasını istedi.
Corona virüsünün yayılmasına ilişkin önlemlerden bahseden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte 462 semt pazarı bulunduğunu, gıda ihtiyacının yüzde 80’inin buralardan karşılandığını söyledi.
Semt pazarlarıyla ilgili yetkinin ilçe belediyelerinde olduğu bilgisini veren İBB başkanı, ilçe belediyeleriyle görüşmelerin ardından pazarlarda sadece gıda satılması yönünde tavsiye kararı alındığını aktardı.
İmamoğlu, pazar yerlerinin dezenfekte edilmesi, pazarcıların eldiven-maske takması ve pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulmasının da görüşüldüğünü anlattı.
İmamoğlu, İstanbul’un gelecekte ürün sıkıntısı yaşamaması için ek tedbirler alındığını da söyledi.