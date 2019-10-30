Hürriyet’te kıyım: Onlarca muhabir, editör ve yazar eve tebligatla işten çıkarıldı

Hürriyet gazetesi onlarca muhabir, editör ve yazarın işine son verdi. Karar, ev adreslerine gönderilen tebligatla bildirildi.

İşten çıkarılanlar arasında ek yayınlar yayın yönetmeni Çınar Oskay, fotoğraf editörü Sebati Karakurt, spor yazarı Kenan Başaran, seyahat eki sorumlusu Serkan Ocak ve editörler Banu Tuna ve Dürdane Kırçuval da var.

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Toplam sayının 50’ye yakın olduğu belirtiliyor.

Karar 25 Ekim’de yönetim tarafından değil, doğrudan patronaj tarafından alınıp uygulandı. Tebligatta da açıklama olarak ‘yönetim kurulunun işletmesel kararı’ ifadesine yer verildi.

Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da kararı işten çıkarılan bir çalışanın telefonuyla öğrendi.

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Hürriyet dahil Doğan Holding’e ait gazeteler, televizyonlar ve DHA geçen, yıl Demirören Holding’e satılmıştı.

İşten çıkarılanların kurumsal e-posta hesabı kapatıldı. Listedeki isimlerin gazetedeki bilgisayar sistemine girişi de engellendi.

İşten çıkarılanlardan Serkan Ocak Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Gazetecilik hayatımda bunu da yaşamak varmış, mail hesabım kapatılınca Hürriyet’ten kovulduğumu öğrendim. Özetle, kovuldum ey halkım unutma bizi…”