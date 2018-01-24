Hükümet, ‘Barış İçin Akademisyenler’ imzacısını AİHM’e yargıç önerdi

Hükümet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Türkiye kontenjanından atanacak yargıç için üç aday belirledi. Adaylar arasında ‘Barış için akademisyenler’ bildirisine imza atan Prof. Dr. Necati Polat da var.

AİHM yargıçlığı için başvuruların alınmasından sonra başvuru sahiplerinin aranan özellikleri taşıyıp taşımadığı ve mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadığı Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet tarafından belirlendi. Aday adayları başbakanlık, Adalet ve Dışişleri bakanlıkları müsteşar veya yardımcıları, Anayasa Mahkemesi genel sekreteri, Yargıtay ve Danıştay’dan birer üye ve YÖK’ten bir üyeden oluşan Mülakat Komisyonu’nun karşısına çıktı.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre 11-15 Aralık 2017 arasında Ankara’da toplanan komisyon, bakanlar kuruluna sunulacak 10 kişilik listeyi belirleyerek 18 Aralık’ta başbakanlığa iletti. Bakanlar kurulu ise Mülakat Komisyonu’nun önerdiği listeden Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Selami Kuran ve öğretim görevlisi Selma Öztürk Pınar’dan oluşan nihai listeyi belirleyerek Avrupa Konseyi’ne iletti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üç adaydan birini seçecek.

Adaylar kimdir?

Prof. Necati Polat: 1963 Elazığ doğumlu. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Uluslararası hukuk, sosyal bilimler felsefesi ve siyaset teorisi konularında uzman. Polat, 2011 yılında dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine atandı. Polat’ın çok tartışılan ‘Barış için akademisyenler bildirisi’nde imzası bulunuyor. Hükümetin büyük tepkisini çeken bildiriye imza atan 1128 akademisyenin 378’i KHK’larla ihraç edilmişti.

Prof. Selamı KURAN: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Uluslararası hukuk, deniz hukuku ve Avrupa Birliği hukuku konularında uzman.

Selma Öztürk Pınar: 1978 Almanya doğumlu. Eğitimini Almanya’da tamamladı. Hannover Leibniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Köln Üniversitesi’nde Judaizm ve Şark Bilimi doktorası yaptı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi. Polat, Alman hukuku ve İslam hukuku alanında çalışıyor. Almanca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Farsça ve İbranice biliyor

AİHM, görev süresi 30 Nisan 2017’de dolan Işıl Karakaş’ın yerine daha önce önerilen üç adayı beğenmeyip dosyayı geri göndermişti. Yeni yargıç belirlenene kadar 2008’den bu yana AİHM yargıcı olan Işıl Karakaş görevine devam edecek.