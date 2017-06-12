Hukukçu Altıparmak’a göre AİHM’in KHK kararı ‘berbat’: Keyfiliği onaylamış oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen bir öğretmenin açtığı davayı reddederek, OHAL Komisyonu’nu adres göstermesini yorumlayan hukukçu Kerem Altıparmak, “KHK’lar için karanlık bir tablo” dedi.

1 Eylül 2016 tarihli 672 Sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum’daki 1071 Malazgirt İlköğretim Okulu öğretmeni Gökhan Köksal’ın başvurusunu oy birliğiyle reddeden AİHM, Köksal’ın iç hukuk yollarını tüketmediğinin altını çizerek, OHAL Komisyonu’na başvurabileceğini belirtmişti.

İleri haber’den Tuğba Özer’e konuşan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altıparmak, konuya ilişkin,“Bugüne kadar gördüğüm en berbat AİHM kararlarından biri” dedi.

“AİHM’in bunu yapmasının da tek sebebi var, ‘Bu kadar davaya ben bakamam diyor’ buna da bir kılıf bulmuş” diyen Altıparmak şöyle devam etti: “Komisyonun ne olduğunu, ne ile yetkilendirildiğini bile tartışmadan yaratılan iç hukuk yoluna git diyor. Git dediği kişinin gittiği tarihi bıraktım bugün bile öyle bir komisyon hala çalışıyor değil. Ben çok ayrıntılı şekilde analiz ettim bunu ve söyledim daha öncesinde; bu komisyon etkili bir hukuk yolu sayılamaz. Buradan çıkacak sonuç belli. Bu nedenle ben çok problemli AİHM kararı gördüm ama bu benim nezdimde ilk 3’e girer.”

‘AİHM keyfiliği onaylamış oldu’

AİHM yolunun kapandığını söyleyen hukukçu, iç hukuk yollarınının denenmesi halinde sürecin 10-15 sene alabileceğini ifade etti: “Mahkemenin 2-3 yıldan önce size dönme ihtimali yok bence. Eğer daha uzun vadesini düşünür ve ben yine de sonuna kadar gideceğim derseniz o daha komisyon tükenecek, komisyondan sonra idari yargı tükenecek, sonra Anayasa Mahkemesi tükenecek sonra AİHM’e gideceksiniz 10 sene 15 sene sonra emekli olmadıysanız, ölmediyseniz belki davanız görülür. AİHM fiilen keyfiliği onaylamış oldu.”

Altıparmak sözlerini şöyle tamamladı: “Biz hukuki mücadeleyi devam ettirmekten yanayız ama açıkçası çok karanlık bir tablo KHK’lar için. tamamen hukuk dışında taşınmış bir alan oldu.”